Росія довго готувалася до війни: коли її економіка може почати тріщати по швах

Росія готувалася до війни, і вона ще має кошти, аби її продовжувати. Проте на країну-агресора наклали потужні санкції, вона продає набагато менше газу та нафти за кордон, а велика частина західного бізнесу покинула ринок Росії. Тож, чи почне її економіка тріщати по швах – читайте у статті.

Про це 24 каналу сказав інвестиційний банкір Сергій Фурса. Він зауважив, що наразі в Росії ситуація краща, ніж хотілося б українцям.

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Послаблення економіки Росії

За його словами, росіяни все ж "заглиблюються у своє болото":

в них нарешті з'явився дефіцит на бюджет,

вони почали "проїдати" свій фонд національного благоустрою, який має закінчитися,

а економіка Росії падає.

Падіння економіки несе як короткостроковий, так і довгостроковий ефект. Тобто з кожним роком росіяни все більше будуть відставати, адже повністю замінити європейські ринки вони не зможуть. До того ж, з 5 грудня запрацює ембарго на російську нафту,

– заявив Фурса.

Експерт додав, що з нафтою все не так просто, як з газом, адже Росія буде намагатися постачати нафту інші місця, не в Європу, але це в будь-якому випадку обмежить її доходи.

На думку банкіра, це буде поглиблювати економічну кризу Росії. "До того ж, те божевілля, яке вони творять всередині з Пригожинами, Кадировими тощо, це теж впливає на ситуацію в країні і призводить до масової міграції", – відзначив Фурса.

Він каже, що, на жаль, це все буде впливати на Росію поступово, вона виснажує свої ресурси, але не так швидко, як би нам хотілося.

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Чи буде економіка Росії "тріщати по швах"

Інвестиційний банкір пояснив, що наразі неможливо передбачити момент обвалу російської економіки.

Поки ми бачимо, що вони поступово зануються в кризу, і це виглядає невідворотньо. Проте прогнозувати, що настане певний момент, після якого буде колапс, ми не можемо,

– заявив Фурса.

Він навів приклад Ірану – це дуже бідна країна завдяки санкціям, і це провокує протести, але колапсу в її економіці не сталося.

"Тому не можу обіцяти, що він настане в Росії. Так, криза може статися, бо там багато процесів відбувається, але пкм це виглядає лише як "занурення", – підсумував економіст.

До слова, держдума Росії готує поправки до закону, згідно з якими економіка стає на так звані "рейки воєнного часу". Експерти кажуть, що це обернеться серйозною проблемою для росіян, схожа ситуація вже була у Радянському Союзі. Чого чекати росіянам – читайте у статті.