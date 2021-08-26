Крах путінського режиму, – Мусієнко припустив, чому Росія не наважиться на наступ
Джерело:24 канал
На окупованій частині Донбасу зафіксували збільшення військової техніки агресора. Проте повномасштабний наступ може обернутися для Кремля крахом режиму.
Про це в ефірі 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. У квітні 2021 року Росія активно намагалася лякати Україну військами на кордоні, тиснула "бойовою готовністю". Проте українські позиції це не похитнуло, а тільки зміцнило армію, сказав експерт.
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Путіна можуть змістити
Військова сила Росії, на думку Олександра Мусієнка, переоцінена. Позаяк піти у повномасштабний наступ означає низку негативних наслідків для Кремля.
Зокрема це стосується опору української армії, добровольців, та великих втрат і витрат з боку Росії – як економічних, так і пов'язаних з технікою та фактично із живою силою противника.
Наступне – західна реакція вкрай негативна. Санкційний тиск, який може бути набагато більший – означає крах і смерть путінського режиму. Однозначно,
– заявив військовий експерт.
Наближене оточення Володимира Путіна, яке виступає за підтримання останніх контактів із Заходом, може змістити російського президента, додав Мусієнко. Тому для Кремля йти у повномасштабний наступ не вигідно.
Мусієнко про ймовірність наступу Росії: дивіться відео 24 каналу
Військова техніка бойовиків в ОРДЛО: коротко
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