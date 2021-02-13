Крах путінського режиму – неминучий, – експолковник ФСБ Росії

Режим президента Росії Володимира Путіна у майбутньому, скоріше за все, зазнає краху. Однак коли та як це станеться – невідомо.

Економічна ситуація в Росії – сумна, і вона буде тільки погіршуватися. Про це заявив експолковник Федеральної служби безпеки Росії Олександр Гудков.

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Що каже Гудков

За словами ексдиректора ФСБ, режим Путіна не здатний дати країні жодного шансу на розвиток. Гудков стверджує, що так буде завжди, поки президент перебуває при владі.

Крах путінського режиму неминучий. Проблема тільки одна – час,

– наголосив Гудков.

Груба сила буде, поки вистачає грошей

Чоловік додав, що об'єктивні умови і час працюватимуть проти Путіна.

"Це економіка, зубожіння народу, міжнародна ізоляція, санкції, внутрішні проблеми й протиріччя. Режим захищатиметься грубою силою доти, доки вистачить сил і грошей", – зауважив Гудков.

Він зазначив, що Путін "сидить" на золотовалютних ресурсах, тому що це "пісочний годинник" його політичного життя.

До речі Путін робив жест Медведчуку напередодні санкцій, – Лещенко