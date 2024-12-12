Замінування на кордоні: пункти пропуску "Шегині" та "Краківець" зупиняли роботу

Два пункти пропуску на кордоні України з Польщею тимчасово зупиняли свою роботу 12 грудня. Там шукали вибухівку після анонімних повідомлень про замінування.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на ZAXID.NET. До слова, Нацполіція перевіряє об'єкти після масових анонімних повідомлень 12 грудня про замінування в Україні.

Читайте також Ці розробки вражають: харківські сапери розміновують території з допомогою ШІ

Тимчасова зупинка роботи пунктів пропуску

Вибухівки не виявлено, але перевірки тривають.У Львівській митниці, перше повідомлення надійшло близько 12:30 щодо замінування пункту пропуску "Шегині – Медика". На місце виїхали кінологи, поліцейські та інші спеціальні служби, проте підозрілих предметів виявлено не було.

Пізніше, близько 15:30, стало відомо про замінування пункту пропуску "Краківець – Корчова". Рух через цей пункт пропуску було повністю зупинено. Станом на 16:45 перевірка на пункті пропуску все ще тривала.

Цього ж дня правоохоронці також перевіряли повідомлення про замінування головного управління податкової Львівщини та одного з корпусів Львівської політехніки.

У поліції вважають, що такі повідомлення можуть бути частиною інформаційної війни Росії для дестабілізації ситуації в Україні.