У Кракові буде сквер "Вільної України"

Один зі скверів Кракова називатиметься "Вільної України". За це проголосували польські депутати, частина з яких зараз перебуває у Львові.

Мер Львова Андрій Садовий зауважив, що це "ще один доказ справді братерської любові й підтримки для України".

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Він нагадав, що Польща була першою країною, яка відкрито назвала Росію агресором ще на початку війни у 2014 році.

Польща усіляко підтримує Україну

Сьогодні ж влада країни приймає українців, як рідних. А з Польщі до України беззупинно їдуть десятки тонн мілітарних та гуманітарних вантажів.

У Кракові відтепер буде сквер "Вільної України". Символічно, що частина польських депутатів голосує за це рішення, перебуваючи у Львові,

– заявив Садовий.

Мер Львова наголосив, що без вільної України не буде вільної Польщі й вільної Європи.

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