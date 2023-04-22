Понад тисячу українців пограбували: масштабні шахрайські схеми діяли у 2 областях

Правоохоронці викрили 2 шахрайські угрупування у Харківській та Дніпропетровській областях. Від дій зловмисників постраждали щонайменше тисяча громадян.

За сприяння співробітників служб безпеки Монобанку та ПриватБанку, учасників двох злочинних груп викрили співробітники управління протидії кіберзлочинам у Харківській області спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції,

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Від дій шахраїв постраждали тисячі людей

Шахраї працювали за аналогічними схемами. Вони отримували дані банківських карт громадян за допомогою фішингових посилань, які копіювали інтерфейс сторінок онлайн-банкінгів, сайтів платформ оголошень, інтернет-магазинів тощо.

В одному угрупованні об'єдналися 13 людей, які створили та адміністрували спільноту в телеграмі. Там вони розміщували інструкції та фішингові посилання для інших членів шахрайської групи. Далі зловмисники в месенджерах розсилали ці посилання під виглядом пропозицій оформлення фінансових виплат чи отримання коштів за проданий товар. Дані, введені користувачами на фішингових сайтах, автоматично ставали відомі фігурантам.

Організатор схеми здійснював компрометацію платіжних карток клієнтів банку та за допомогою платіжних систем "виводив" гроші потерпілих на підконтрольні рахунки. Аналогічну схему реалізували й троє жителів Дніпропетровської області.

Правоохоронці повідомили, що від дій обох злочинних угруповань постраждала щонайменше тисяча осіб. Загальна сума збитків потерпілих становить майже два мільйони гривень.

Деяким фігурантам вже оголосили підозри

В оселях фігурантів правоохоронці провели обшуки. Вони вилучили комп'ютерну техніку, телефони, банківські картки, гроші та SIM-карти.

Поліція відкрила кримінальні провадження за частинами 1, 2 статті 255 та 4 статті 190 КУ – створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній й шахрайство. Фігурантам може загрожувати до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

5 членам організованих груп вже повідомили про підозри. Трьох з них вдалося затримати.

Кіберполіція нагадує громадянам, що за небезпечними гіперпосиланнями переходити небезпечно, адже за ними може ховатися фішинговий ресурс. На фішинг можуть вказувати будь-які відмінності в URL-адресі. Ніколи не вводьте конфіденційні дані на підозрілих сайтах.