Крали мільйони разом зі сейфами за лічені хвилини: поліція затримала банду серійних злодіїв

13 листопада 2021 , 06:14
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Джерело:

поліція Миколаївської області

У Миколаївській області правоохоронці викрили озброєну групу серійних крадіїв. Підозрюють її членів у викраданні сейфів із мільйонами гривень.

У результаті спецоперації групу затримали. Виявилося, до неї входили 5 раніше судимих злодіїв з Одеси.

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Поліція затримала злочинне угруповання, яке викрадало сейфи

Злочинне угруповання затримали правоохоронці 11 листопада просто на дорозі, коли його члени повертались до Одеси після викрадення з двох офісів понад півмільйона гривень.

За даними слідства:

  • 5 членів угруповання (чоловіки віком від 30 до 40 років родом з Одеси) проникали до офісів заводів, агрофірм, фармацевтичних компаній тощо. Вони користувалися масками, рукавичками та спеціальним приладдям.
  • Зловмисники викрадали мільйони гривень – причому іноді разом зі сейфами. До серії крадіжок на Миколаївщині причетність затриманих вже встановили, зараз ще перевіряють щонайменше 20 схожих випадків у інших регіонах.

У поліції також розповіли, що зловмисники проводили операції з викрадення грошей та сейфів буквально за 3 хвилини. Тепер же вони готуються провести до 12 років за ґратами.

Під час обшуку у затриманих вилучили зброю та готівку: дивіться фото НПУ

 

 

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Автор: Олесь Друкач