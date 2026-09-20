Росіяни вдарили авіабомбою по евакуаційному пункту у Краматорську: є постраждалі

У неділю, 20 вересня, російська війська завдали авіаударів по Краматорську. Відомо про постраждалих внаслідок ворожого обстрілу евакуваційного пункту.

Про це Суспільному повідомив начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

Які наслідки ударів?

Атака на місто сталась близько 11:19. Ворог завдав удару двома авіаційними бомбами, попередньо типу КАБ.

Одна з авіабомб поцілила в евакуаційний пункт. Керівник гуманітарної місії "Проліска" Євген Каплін уточнив, що на момент атаки там перебували евакуйовані та евакуаційники.

За попередніми даними, внаслідок обстрілу постраждали двоє людей.

Крім того, фіксують пошкодження дошкільного та навчального закладу, а також чотирьох багатоповерхівок.

Цього ж ранку окупанти били по місту з артилерії. У Краматорській міськраді повідомили, що близько 10:10 ворог завдав удару трьома артснарядами.

Внаслідок цього ворожого обстрілу у мікрорайоні Лазурний загинула жінка та постраждав чоловік. Також пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Нагадаємо, Росія атакувала Київщину. Внаслідок терору загинули троє дітей та 39-річна жінка. Найбільше постраждав Фастівський район, де фіксують численні пошкодження об'єктів, зокрема приватних будинків та автомобіля.