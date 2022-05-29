Краматорськ і всі сусідні міста – без світла: окупанти перебили високовольтну лінію

Внаслідок бойових дій у Краматорську окупанти перебили високовольтну лінію електропередач. Тисячі людей залишились без світла.

Так, без світла лишився Краматорськ та сусідні міста. Про це повідомив міський голова Олександр Гончаренко.

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Небезпечний напрямок, не так просто,

– констатував мер.

Однак він додав, що ремонтні бригади вже працюють.

Електрику відновлять

Глава Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко наголосив, що електрика на Донеччині не зникне. Останнім часом регіоном ширяться чутки, начебто буде повністю відключене електропостачання, навіть дату називають. Кириленко спростував це.

Енергетики в області роблять все можливе, щоб електропостачання було стабільним і якнайшвидше відновлюють його після обстрілів. Однак росіяни цілеспрямовано обстрілюють інфраструктурні об'єкти. Тому перебої неминучі. За словами чиновника, це стосується абсолютно всіх громад.

Відсутність електрики – це не найбільша з небезпек, на яку наражають себе ті, хто досі залишається в області,

– зауважив Кириленко.

Він вкотре закликав людей евакуюватись, це може врятувати життя. Глава ОВА нагадав, що внаслідок обстрілів та бомбардувань на Донеччині загинули 444 жителі, поранені ще 1177. При цьому невідома кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, що 27 травня Дружківка, Костянтинівка та ще 9 населених пунктів Донеччини опинилися без води. Все через пошкодження Другого Донецького водогону. Фахівці, які поїхали ремонтувати його, потрапили під обстріл.

Обстріл Краматорська

Вночі 24 травня окупанти завдали авіаракетного удару по спальних районах та приватному сектору Краматорська.

Руйнування зазнали приватні будинки, також були пошкоджені багатоповерхівки. На щастя, обійшлось без жертв. Міський голова Краматорська нагадував, що небезпека в місті через дії російських окупаційних військ залишається дуже високою.

Ще на початку травня британська розвідка повідомляла, що росіяни планують захопити Краматорськ і Сєвєродонецьк, попри опір ЗСУ. Зараз важкі бойові дії йдуть на Луганщині.

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