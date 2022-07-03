У Краматорську на Донеччині пролунали потужні вибухи
3 липня 2022 , 11:38Читать новость на русском
Джерело:"Суспільне"
У Краматорську, що в Донецькій області, 3 липня пролунали потужні вибухи. У регіоні була повітряна тривога.
Так, тривогу на Донеччині оголосили о 11:08, а відбій був о 11:34. Однак поки невідомо, вибухи лунали в цей проміжок часу, чи після. Офіційних коментарів влади поки немає.
Раніше Росіяни завдали ракетного удару у районі Краматорська
Обстріл Краматорська
Напередодні, 2 липня, росіяни обстріляли Краматорськ. Вони випустили 2 снаряди РСЗВ "Смерч", які не розірвались. На місці працювали вибухотехніки. У міській раді Краматорська зазначали, що обійшлось без жертв.
Окупанти активізувались у напрямку Краматорська
У Генштабі ЗСУ ще 1 липня повідомляли, що на Краматорському напрямку окупанти активізували бойові дії.
- Водночас 3 липня зазначили, що основні сили окупанти кидають, аби закріпитись в районі Лисичанська та Верхньокам’янки. До речі, вони наступали поблизу Білогорівки, але успіху не мали.
- На Бахмутському напрямку росіяни обстрілювали райони Новолуганського і Травневого, завдали авіаудару поблизу Покровського. Вони намагаються наступати біля Спірного.
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