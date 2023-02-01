У Краматорську розбирають завали зруйнованого будинку: моторошні фото

Увечері 1 лютого росіяни завдали ракетного удару по житловому будинку в центрі Краматорська. Зараз рятувальники, комунальники та правоохоронці розбирають завали.

Російська атака зруйнувала частину будинку. За попередніми даними удар забрав життя щонайменше 2 мирних мешканців.

Зверніть увагу У Краматорську росіяни вдарили ракетою по житловому будинку: під завалами – люди

Наслідки ворожого теракту

Окупанти вкотре здійснили теракт та вчинили воєнний злочин, вдаривши ракетою по житловому будинку в Краматорську на Донеччині. Перші повідомлення про вибухи почали з'являтися близько 21:55.

Станом на 23:30 у місті триває розбір завалів будинку. Ймовірно, під завалами можуть бути люди.

Уже відомо про щонайменше 2 загиблих та 8 поранених унаслідок чергового теракту загарбників.

Наслідки удару по Краматорську / Фото "Радіо Свобода"

Пропагандисти почали поширювати жалюгідний фейк про "ракету ППО", яка буцімто спричинила руйнування, у найкращих традиціях своєї пропаганди. Таким фейком росіяни намагаються виправдати вбивство українців.

Розбір завалів у Краматорську: дивіться відео

Російська ракета зруйнувала повністю більшу частину будинку. Крім того, вибухова хвиля пошкодила місцеву дитячу лікарню – звідти повилітали шибки та пошкоджений дах.

Наслідки ракетного удару по Краматорську: дивіться відео

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зауважив, що почерк терористів – незмінний. Омбудсман згадав про знищений росіянами житловий будинок в Дніпрі 14 січня, через що загинули 46 мирних мешканців, а ще 80 – зазнали поранень. Росія неодмінно відповість за кожен вчинений нею воєнний злочин проти України та її народу.