У Краматорську і Слов'янську повітряна тривога: негайно в укриття

У Краматорську і Слов'янську вранці 10 березня оголосили повітряну тривогу. Людям треба терміново йти в своє укриття.

Сирени почали лунати близько 06:23. Нагадаємо, що з укриттів не можна виходити до "відбою" тривогу.

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Про нього скажуть з офіційних ресурсів або ж варто почекати, поки пролунає другий звук сирени. Дотриманням правил не слід нехтувати, адже вони рятують життя!

Близько 06:40 оголосили "відбій".



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