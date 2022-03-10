У Краматорську і Слов'янську повітряна тривога: негайно в укриття
10 березня 2022 , 06:28Читать новость на русском
Джерело:"Суспільне Донбас"
У Краматорську і Слов'янську вранці 10 березня оголосили повітряну тривогу. Людям треба терміново йти в своє укриття.
Сирени почали лунати близько 06:23. Нагадаємо, що з укриттів не можна виходити до "відбою" тривогу.
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Про нього скажуть з офіційних ресурсів або ж варто почекати, поки пролунає другий звук сирени. Дотриманням правил не слід нехтувати, адже вони рятують життя!
Близько 06:40 оголосили "відбій".
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