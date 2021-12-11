У Краматорську встановили пам'ятник 16-річному Герою України Степану Чубенку
Джерело:Краматорська міська рада
У Краматорську на Донеччині відкрили пам'ятник Народному Герою України Степану Чубенку. 16-річного хлопця у 2014 році жорстко катували і вбили окупанти.
Степан Чубенко був гравцем юнацької збірної місцевого футбольного клубу "Авангард". Керівництво команди вирішило на згадку про вбитого учасника назавжди закріпити за ним перший номер.
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Меморіал відкривала мама загиблого
Автором пам'ятника став краматорський скульптор Ігор Нестеренко. Степана Чубенка він зобразив у повний зріст, який динамічно рухається, тримаючи в руках м'яч. Відкривали пам'ятник мама загиблого школяра та мер міста.
Загиблого Степана Чубенка зобразили в русі із м'ячем в руках / Фото Краматорської міської ради
Раніше Степана Чубенка посмертно нагородили орденами "Народний Герой України", "За мужність" ІІІ ступеня, медаллю "За жертовність та любов до України", а також нагрудним знаком "Кров за Україну".
Степана Чубенка, за однією з версій, вбили через український прапор / Фото Краматорської міської ради
У школі, де навчався Степан Чубенко, на його честь встановили меморіальну дошку. Біля входу на стадіон "Авангард" у місті також є його пам'ятна дошка. Вже 6 років у Краматорську проводять футбольний турнір пам'яті Степана Чубенка.
На відкриття зібрались мешканці Краматорська / Фото Краматорської міської ради
Що відомо про вбивство Степана Чубенка
- У 2014 році, як почались проросійські виступи в Україні, Степан Чубенко з друзями брав участь в мітингах у Краматорську на підтримку цілісності України. Хлопці носили воду, продукти, засоби гігієни українським військовим, які прибули в місто. Ризикуючи життям, Степан зняв з міської площі ДНРівський прапор.
- У липні 2014-го Степан поїхав до друга в Київ. 23 липня сів на поїзд у столиці, щоб повернутися додому. У Донецьку хлопця затримали бойовики з батальйону "Керч". За однією з версій, Чубенка зняли з поїзда за синьо-жовту стрічку на рюкзаку та шарф футбольного клубу "Карпати". За іншою – відстоював перед окупантами позицію єдиної неподільної країни.
- Матір загиблого хлопця домоглася, щоб окупанти покарали зловмисників. Їх затримували, але згодом відпустили і зловмисники виїхали з Донецька. Одного, Вадима Погодіна, за запитом України, затримали в окупованому Криму. Згодом суд визнав його невинним і відпустив. Другого, Юрія Москальова, затримали в Росії, але також відпустили. Де третій, Максим Сухомлинов, – невідомо. Їх розшукує Інтерпол.