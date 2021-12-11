У Краматорську встановили пам'ятник 16-річному Герою України Степану Чубенку

У Краматорську на Донеччині відкрили пам'ятник Народному Герою України Степану Чубенку. 16-річного хлопця у 2014 році жорстко катували і вбили окупанти.

Степан Чубенко був гравцем юнацької збірної місцевого футбольного клубу "Авангард". Керівництво команди вирішило на згадку про вбитого учасника назавжди закріпити за ним перший номер.

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Меморіал відкривала мама загиблого

Автором пам'ятника став краматорський скульптор Ігор Нестеренко. Степана Чубенка він зобразив у повний зріст, який динамічно рухається, тримаючи в руках м'яч. Відкривали пам'ятник мама загиблого школяра та мер міста.



Загиблого Степана Чубенка зобразили в русі із м'ячем в руках / Фото Краматорської міської ради

Раніше Степана Чубенка посмертно нагородили орденами "Народний Герой України", "За мужність" ІІІ ступеня, медаллю "За жертовність та любов до України", а також нагрудним знаком "Кров за Україну".



Степана Чубенка, за однією з версій, вбили через український прапор / Фото Краматорської міської ради

У школі, де навчався Степан Чубенко, на його честь встановили меморіальну дошку. Біля входу на стадіон "Авангард" у місті також є його пам'ятна дошка. Вже 6 років у Краматорську проводять футбольний турнір пам'яті Степана Чубенка.



На відкриття зібрались мешканці Краматорська / Фото Краматорської міської ради

Що відомо про вбивство Степана Чубенка