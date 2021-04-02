Брала аналізи, а дослідження не проводила: у Краматорську жінка підробляла ковід-довідки

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На Донеччині 42-річна жінка прикидалася працівницею діагностичного центру. Вона брала у пацієнтів аналізи, нікуди їх не відправляла і віддавала фальшиві довідки.

Джерело:

прокуратура Донеччини

Як жінка підробляла довідки ПЛР-тестів

Запевнивши клієнтів у нібито офіційній здачі аналізів, жінка не передавала відібрані зразки до діагностичного центру. Вона власноруч виготовляла довідки на ім’я замовників із зазначенням негативних результатів.

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Ціна одного підробленого документу – 800 гривень. Прибуток від такого "бізнесу" жінка витрачала на придбання майна для подальшого розвитку діяльності.

Що загрожує за підробку ковід-довідок

Краматорська окружна прокуратура завершила досудове розслідування.
Її обвинувачують за трьома статтями у:
  • заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою,
  • набутті, використанні та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом,
  • підробленні офіційних документів, вчинених повторно.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті. Максимальне покарання за санкціями статей – до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 2 років.

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