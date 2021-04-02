Брала аналізи, а дослідження не проводила: у Краматорську жінка підробляла ковід-довідки

На Донеччині 42-річна жінка прикидалася працівницею діагностичного центру. Вона брала у пацієнтів аналізи, нікуди їх не відправляла і віддавала фальшиві довідки.

Як жінка підробляла довідки ПЛР-тестів

Запевнивши клієнтів у нібито офіційній здачі аналізів, жінка не передавала відібрані зразки до діагностичного центру. Вона власноруч виготовляла довідки на ім’я замовників із зазначенням негативних результатів.

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Ціна одного підробленого документу – 800 гривень. Прибуток від такого "бізнесу" жінка витрачала на придбання майна для подальшого розвитку діяльності.

Що загрожує за підробку ковід-довідок

Краматорська окружна прокуратура завершила досудове розслідування.

Її обвинувачують за трьома статтями у:

заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою,

набутті, використанні та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом,

підробленні офіційних документів, вчинених повторно.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті. Максимальне покарання за санкціями статей – до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 2 років.

Підробка COVID-довідок: останні новини