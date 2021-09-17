З крана, криниці чи бутильована: журналісти провели вражаюче розслідування води в Україні

Щодня кожен українець п'є воду. На вигляд вона однакова. Але погодьтесь, хочеться дізнатись трохи більше про те, що насправді у стаканах.

Журналісти давно захотіли зазирнути в лабораторію і перевірити воду. Нещодавно виник свіжий привід, який підкинув Київводоканал.

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Там зненацька зробили безапеляційну заяву, що вода з київського крана краща, ніж бутильована. Відтак журналісти вирішили здати в лабораторію низку зразків на аналіз бутильованої води, з крана і колодязя.

Як обирали воду

Журналісти хотіли б відправити на аналіз значно більше торгових марок води в бутлях. Але це дуже дорого і тому об'єктивно неможливо. Тож єдиний критерій, за яким обирали відповідні торгові марки – вибір глядачів. З усіх бутлів зняли етикетку, аби лабораторія не знала, що перевіряє.

Також набрали воду з київського крана. В лабораторії розслідувачі отримали місткість для відбору, а також – інструкцію, як це потрібно робити правильно. За криничною водою поїхали під Київ, у Васильків.



Вода повинна відповідати двом критеріям / Фото Unsplash

Лабораторія пообіцяла зробити аналізи приблизно за 3 дні. Як відзначили експерти, вода повинна відповідати двом критеріям, має бути:

чистою – не містити патогенні мікроорганізми;

корисною – містити мікроелементи, які необхідні організму для життєдіяльності.

Спочатку експерти шукали шкідливе – оцінили загальну кількість мікроорганізмів, зокрема бактерій, а також – кишкові палички й інші збудники хвороб. Це називається мікробне число.

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Після цього перейшли до корисного. Вони порахували кількість мінералів, необхідних організму. Міністерство охорони здоров'я визначило норми – вода повинна містити корисні елементи у певній кількості:

кальцій;

калій;

магній;

натрій.

Результати аналізів бутильованої води

Згідно з результатами аналізів бутильованої води, кишкових паличок та ще низки небезпечних збудників, які ідентифікує лабораторна система – немає у жодному з покупних бутлів.

З поганого – загальна кількість бактерій вища за норму майже всюди – у 5 із 6 бутлів. За санітарними нормами, загальна кількість того, що живе у питній воді, має бути нижчою. У деяких випадках – нижчою в рази.

Лише в одного виробника загальна кількість мікроорганізмів – в нормі, але за певної температури. Зауважимо, що цей виробник – з дорожчого сегменту. Це означає, що пити сиру воду з 5 бутлів ризиковано.

У людини з ослабленою імунною системою можуть бути розлади шлунково-кишкового тракту. Ця вода може бути небезпечною для дітей, людей літнього віку. Світлана Желтова Завідуюча мікробіологічного відділу

"Влітку псується якість річкової води. А значна кількість бутильованої води – це очищена вода з водопроводу", – пояснила експертка з якості води Наталія Кравець.

За рівнем користі, всі зразки більше нагадують дистильовану воду. Як для питної води – їм не вистачає корисних елементів. Така вода підходить для:

кавомашин;

приготування їжі;

заварювання чаю.

Вона не змінить смак і не залишить накипу. Однак пити упродовж дня лише таку воду – не рекомендують. Тобто у спортзал, на пробіжку чи просто втамувати спрагу краще взяти щось корисніше.



Експерти не рекомендують пити бутильовану воду / Фото Unsplash

"Аква про"

Під першим номером була вода "Аква про". Загальна кількість бактерій в ній в кілька разів є більшою за норму. Водночас корисні елементи – нижчі за норму. Результати аналізу збіглися з даними етикетки лише наполовину.

"Новобориспільська"

Вода з бюджетного сегмента – "Новобориспільська". За аналізами – вода з перевищенням мікроорганізмів та дефіцитом корисних елементів.

"Краплина"

Третій зразок – вода "Краплина". Бактерій – у рази більше за норму. Корисних елементів – менше. Дані з етикетки загалом зійшлися з результатами аналізів.

"Чиста вода"

У "Чистій воді" бактерій набагато більше, ніж потрібно. Корисні елементи – нижчі за норму. Зате показники повністю збігаються з даними на етикетці. Є напис "штучно мінералізована". Це пряма вимога закону – писати на етикетках тип обробки води.

"Аляска"

Передостанній зразок – "Аляска". Це найдорожча вода зі всіх, яку аналізували. З бактеріями – краще, ніж в інших, а з користю – не дуже. Мінералізація теж знижена. Дані на етикетці вказані з таким хитрим діапазоном, що ніби й збігаються, але реальні показники значно нижчі за граничні на лейбі.

"Хвиля здоров'я"

"Хвиля здоров'я" має не тільки перебільшену кількість бактерій і знижену мінералізацію, а й неправдиві показники на етикетці.

Результати надіслали виробникам

Журналісти розіслали всім виробникам результати аналізів води. "Краплина" почала внутрішнє розслідування. "Чиста вода" похвалилася сертифікатами якості і попросила додаткову інформацію, нібито розбиратимуться.

У "Новобориспільській" пообіцяли ліпше слідкувати за якістю і повідомили, що вже зробили нові етикетки, з даними про кальцій та магній. Старі начебто лишались на окремих партіях.

"Аква про" мають водопровідну воду, тому це не вказують, хоча повинні. Вони взагалі сумніваються, чи розслідувачі відправляли на аналіз саме їхню воду.

Відповідь "Аляски"

Найжорсткішу відповідь надіслала "Аляска". Написала, що зразки води варто було брати за їхніми умовами – упродовж 12 годин з моменту розливу і зберігати воду в температурі від 1 до 4 градусів за Цельсієм.

Також "Аляска" єдиний із 6 виробників, якому не сподобалась лабораторія, де робили аналізи. Журналісти припускають, що яку б лабораторію вони не обрали – комусь вона може не сподобатись. Але найосновніше – лабораторія не знала, яку воду вона аналізує. Тому ризикувати і підтасовувати результати їй не було сенсу.

Результати води з крана

Бактерії у водопровідній воді навіть нижчі за норму. Мінералізація, кальцій, магній – теж в межах норми. Тобто корисних речовин достатньо – на відміну від бутильованої. Тому Київводоканал у своєму пості про мінерали і очищення не збрехав. Але такі результати не розчулили експертів.

Наразі не можна говорити, що вода, яка тече з наших кранів, є абсолютно не шкідливою чи корисною. Ми бачимо, що відбувається, наприклад, з Дніпром. Він зацвітає синьо-зеленими водоростями, цінобактеріями, які виділяють ціанотоксини. Наталія Кравець Експертка з якості води

Результати води з криниці

За результати аналізів води з криниці, мінерали – в нормі, але у 30 разів завищені коліформи. Простіше кажучи, це фекальне забруднення.

У сільській місцевості можуть бути ще й хімікати, якими обробляють городи. Вони просочуються разом із дощами у ґрунтові води і потрапляють у колодязі й свердловини.

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Знайти ідеальну воду для пиття в сирому вигляді журналістам не пощастило. Усе, що потрапило на аналізи, можна пити хіба що в кип'яченому вигляді.

Яку воду можна пити

Знаходьте на роздрібних полицях чи на сайтах виробників того, який видобуває воду з глибокої артезіанської свердловини. Оскільки ви навряд чи зможете перевірити в лабораторії, то хоча б порівняйте показники на етикетці з нормативами.