"Красавіца терпіти не буде": у Рівному з'явився символічний мурал

Якось російський президент сказав щодо України "Нравится, не нравится – терпи моя красавица". В Україні вирішили дати відповідь Путіна.

У Рівному на вулиці Соборній художник створив патріотичний мурал під назвою "Красавіца терпіти не буде". Про це повідомив очільник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

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У Рівному з'явився мурал "Красавіца терпіти не буде"

Його автор – рівненський художник Костянтин Качановський. На муралі він зобразив українку в національному строї зі снайперською гвинтівкою на плечі.



У Рівному з'явився мурал "Красавіца" терпіти не буде" / Фото rivne.online

За словами Качановського, своєю роботою він хотів показати, що Україна може дати відсіч, що вона сильна та незалежна. Тому мурал є присвятою боротьбі України з Росією.

"Слабкі керують світом" – такий, здавалося, зухвалий вислів від вуличних художників донедавна прикрашав фасад одного із будинків Рівного. Днями на місці цього напису з’явився мурал із озброєною рішучою українкою. Символічно, еге ж?

– написав Коваль.

Він додав, що ті, хто бажають керувати світом й вважають себе сильними, а Україну – слабкими, напавши на неї, побачили, що усе – навпаки.

Коваль підкреслив, що зображена із снайперською гвинтівкою українка – уособлення нашої боротьби, а наші цінності, які ми відстоюємо, обов'язково приведуть до Перемоги.



У Рівному з'явився мурал "Красавіца" терпіти не буде" / Фото rivne.online