"Краще подивитися, що представлять у суді": у Зеленського відреагували на нові плівки "Карфаген"

В Україні набуває розвитку нова віха розслідування справи "Карфаген". Фігурантами слідства стали високопосадовці СБУ, Генпрокуратури та поліції.

У Зеленського в коментарі для журналістів висловили свою позицію щодо ситуації. Подробиці передає 24 Канал.

Що кажуть в ОП щодо нових плівок "Карфагену"?

До справи, за яку взялися антикорупційні органи, причетні щонайменше 3 генерали СБУ, високопосадовці Генпрокуратури й поліції, 2 міністри, прем'єрка.

Йдеться про міжнародний наркокартель, який діяв під прикриттям українських посадовців найвищої ланки.

Радник Володимира Зеленського з питань комунікацій Дмитро Литвин зазначив, що "краще подивитись, що саме буде представлено в суді, а потім робити висновки".

Він додав, що, за даними джерел, фактів передавання хабаря у справі щодо Ляшка та Клименка не встановлено. З матеріалів справи й оприлюднених відео випливає лише те, що учасники розмов обговорювали можливість запропонувати гроші.

Однак доказів того, що така пропозиція справді пролунала, немає. Водночас зміни до постанови про заборону обігу відповідної речовини зрештою ухвалили.

Нагадаємо, що напередодні відбулися обшуки в топпосадовців СБУ. Було затримано генерала Сергія Дуку. Причетних до розслідування представників СБУ звільнили з посад. Голова спецслужби Олександр Поклад висловив готовність повністю сприяти слідству й закликав фігурантів нелегальних схем здатися. Зокрема, йшлося про так званого "Мексиканця".