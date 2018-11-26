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      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Краще відмовитись: фахівці назвали найнебезпечніші напої, які люди вживають щодня

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      Які напої найшкідливіші
      Які напої найшкідливіші / fitnessconnect.com.ua

      Більшість цих напоїв щодня вживає величезна кількістю людей, але це аж ніяк не робить їх корисними. Медики радять повністю відмовитися від них.

      Про це повідомляє ukrhealth.

      Читайте також: Який алкогольний напій можна вважати ліками: висновки фахівців

      Зокрема, експерти в області здорового харчування не рекомендують пити дуже гарячі чай і каву (а також бульйони, глінтвейни і інші види пиття). Наслідком такої звички може стати розвиток систематичного запального процесу в слизовій стравоходу. На тлі подібного запалення може легко виникнути рак.

      Не варто пити занадто гарячі напої
      Не варто пити занадто гарячі напої

      Холодні напої (наприклад, різні коктейлі на основі морозива). За словами фахівців, вкрай холодні температури травмують слизову стравоходу і не менш небезпечні в плані наслідків, ніж гарячі напої.

      Увійшла в "чорний" список шкідливих напоїв і газована вода. Вчені з Університету імені Бен-Гуріона прийшли до висновку про те, що солодкі газовані напої завдають шкоди практично всім системам і органам. Шипучі напої виявляються токсичними для кишкових бактерій і тим самим чинять негативний вплив на людський організм у цілому.


      Газовані напої шкодять вашому здроров'ю 

      Енергетичні напої приносять організму більше шкоди, ніж користі – їх властивість заповнювати енергію вчені вважають ілюзією. Енергетичні напої стимулюють організм до більш активної вироблення своєї ж власної енергії, що значно виснажує його ресурси, збільшує навантаження на серце.

      Пакетовані фруктові соки. Виробництво цих соків таке, що після всіх маніпуляцій в напої практично не залишається вітамінів і мінеральних речовин. Пакетовані соки можуть містити надмірну кількість цукру.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здорове життя Здоров'я Дієти Здорове харчування
      Джерело: 24 Канал
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