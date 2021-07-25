Кращого місця не знайшлося: у Миколаєві показ мод влаштували у міській раді – відео

25 липня 2021 , 16:51
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Джерело:

ютуб-канал RZ

У Миколаєві відбувся показ мод. Дефіле провели просто біля будівлі міської ради.

Очевидці зняли фешн-шоу на відео. На опублікованому фрагменті видно, як модель у синій сукні виходить просто із дверей міськради.

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Показ мод у Миколаєві

За дефіле моделей біля міської ради Миколаєва спостерігав цілий натовп. Імпровізований подіум перед входом у будівлю обгородили червоно-білою стрічкою. 

На опублікованому відео видно дівчину в синій сукні, яка виходить з центральних дверей мерії під гучну музику. Крім того, дефіле моделей транслювали також на екрані. Його прикріпили біля входу в міську раду Миколаєва.

У Миколаєві відбувся показ мод: дивіться відео RZ

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Автор: Тетяна Сукач