Один, два, три – ялиночка, гори: на Красній площі намагалися підпалити головну ялинку Росії

У центрі Москви 30 грудня намагалися підпалити головну новорічну ялинку Росії. Чоловік облив її бензином з каністри, яку приніс із собою.

Про це розповідають російські пропагандистські видання, передає 24 Канал. Однак, на жаль, у росіянина нічого не вийшло, його затримали силовики.

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Кремлівська новорічна ялинка поки не згоріла

Пізно ввечері 30 грудня у Москві мало не згоріла головна новорічна ялинка Росії. Дерево нещодавно розмістили на Красній площі.

Невідомий чоловік приніс з собою каністру бензину, облив ним ялинку і спробував підпалити. Однак його помітили силовики й не дали зробити Путіну "новорічний сюрприз".

Горе палія затримали, а на місці подій зібрався натовп правоохоронців. Причини такого вчинку наразі невідомі, або ж пропагандистські ЗМІ просто вирішили ними не ділитися.

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