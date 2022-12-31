Один, два, три – ялиночка, гори: на Красній площі намагалися підпалити головну ялинку Росії
У центрі Москви 30 грудня намагалися підпалити головну новорічну ялинку Росії. Чоловік облив її бензином з каністри, яку приніс із собою.
Про це розповідають російські пропагандистські видання, передає 24 Канал. Однак, на жаль, у росіянина нічого не вийшло, його затримали силовики.
Читайте також У Росії літнє подружжя намагалося спалити військкомат: жінці – 76 років
Кремлівська новорічна ялинка поки не згоріла
Пізно ввечері 30 грудня у Москві мало не згоріла головна новорічна ялинка Росії. Дерево нещодавно розмістили на Красній площі.
Невідомий чоловік приніс з собою каністру бензину, облив ним ялинку і спробував підпалити. Однак його помітили силовики й не дали зробити Путіну "новорічний сюрприз".
Горе палія затримали, а на місці подій зібрався натовп правоохоронців. Причини такого вчинку наразі невідомі, або ж пропагандистські ЗМІ просто вирішили ними не ділитися.
Зверніть увагу У російському Новочеркаську дотла згорів новий корпус військової частини
Міністр оборони Резніков звернувся до жителів Росії перед Новим роком
- Олексій Резніков опублікував передноворічне звернення до військовозобов'язаних громадян Росії. Він попередив, що їм залишився приблизно один тиждень відносного "вибору".
- На початку січня Росія та Білорусь, ймовірно, закриють кордони для чоловіків. Крім того, країна-агресорка оголосить воєнний стан і почне нову хвилю мобілізації.
- "У вас залишилося близько тижня", – наголосив український міністр оборони. Олексій Резніков запевнив, що кремлівському "все за планом" вірити не можна. Російська влада буде використовувати росіян як "гарматне м'ясо" для досягнення своїх ефемерних цілей і надалі.