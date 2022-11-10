Поширював "фейки" про "другу армію світу": у Краснодарі провели обшуки в активіста

10 листопада у російському Краснодарі пройшов обшук у активіста Андрія Россієва. Його звинувачують у поширенні "фейків" про загарбницьку армію.

У підсумку росіянина забрали на допит. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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У Краснодарі в активіста пройшов обшук

За попередньою інформацією, обшук відбувався через поширення активістом "фейків" про російську армію за мотивами політичної чи іншої ворожнечі. Також Россієва звинувачують у порушенні ненависті чи ворожнечі через Інтернет із загрозою застосування насильства. Що саме стало приводом – невідомо.

Внаслідок обшуку у Россієва нічого не вилучили. Росіянина затримали та відвезли на допит у Нижегородську область.

Зауважимо, що у серпні цього року Россієва оштрафували на 300 тисяч рублів по кримінальній справі про коментарі в інтернеті. Під час слідства чоловік перебував у СІЗО.

У Росії вперше порушили справу за відмову воювати за Путіна

Слідчий комітет Росії вперше порушив кримінальну справу проти військового, який відмовився їхати воювати в Україну.

Кримінальну статтю, за якою порушено цю справу, було запроваджено Держдумою після оголошення мобілізації росіян на війну в Україні. Тепер чоловіку загрожує від двох до трьох років ув'язнення.

"Не виконав наданий в установленому порядку наказ про вибуття у службове відрядження для участі в бойових діях, тим самим відмовився від участі в бойових діях", – мовиться у відповідному документі.

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