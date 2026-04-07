ГУР розкрило деталі про боєприпас "Краснополь-М2", якими Росія обстрілює Україну

Російські окупанти активно використовують боєприпаси "Краснополь-М2" у війні проти України. У виготовленні цих снарядів беруть участь 17 підприємств, 5 з яких, на жаль, досі не перебувають під санкціями.

"Краснополь" – це 152-мм керований осколково-фугасний боєприпас, який застосовується із самохідних артилерійських установок "Мста-С", "Акация", а також буксируваних "Мста-Б" та Д-20. Про це повідомляє ГУР.

Що відомо про боєприпаси "Краснополь"?

Наведення здійснюється за лазерною підсвіткою цілі – з наземних комплексів або за допомогою БпЛА.

Постріл "Краснополь-М2" включає керований осколково-фугасний снаряд 3оф95, метальний заряд і спеціальну упаковку. Залежно від модифікації системи та заряду дальність ураження становить понад 20 кілометрів. ️

Розробником і основним виробником боєприпасу є "Конструкторське бюро приладобудування імені академіка Шипунова", що входить до холдингу "Високоточниє комплєкси" держкорпорації "Ростєх".

На початку квітня виробник публічно повідомив про чергові поставки цих снарядів на фронт в Україні.

Отже, Росія продовжує застосовувати у війні проти України високоточну зброю, використовуючи доступ до необхідних технологій і комплектуючих.

ГУР закликає посилити санкції, щоб обмежити можливості агресора вести війну.

