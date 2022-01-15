У Красноїльську на Буковині відгуляли наймасштабнішу Маланку: неймовірні фото і відео

У прикордонному селищі Красноїльськ, що в Чернівецькій області, відгуляли Маланку. Десятки переодягнених людей усю ніч ходили від хати до хати й вітали господарів зі Старим Новим роком.

У селищі на свято було чути традиційну пісню – "Урсу". Вона розповідає про ведмедя, якого в лісі спіймала людина. Вони разом розважали селян та вітали їх з настанням Старого Нового року.

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Як святкують Маланки

Щедрувати починають ввечері 13 січня. Це триває до кінця наступного дня. Готуються невеликими компаніями вдома в когось з учасників, потім сходяться до головного маланкаря.

У Красноїльську є п'ять частин села, де різні костюми. Головні — ведмеді.

У Верхній та Нижній Путні вони схожі на копиці сіна, можуть важити понад 70 кілограмів.

У кутах Тражани, Сус та Дял — ведмеді з крилами, довжина яких сягає аж понад 3 метри.

Слід додати, що маланкують лише румунською, оскільки у селищі майже всі жителі – етнічні румуни. Кажуть, що такі традиції у них в крові. Перебираються в костюми найчастіше хлопці. Ведмедем може бути лише неодружений.

Маланкарі обходять усі хати. Якщо ворота відчинені, там на них чекають. Мусять обходити всі будинки, адже, якщо кудись не зайдуть, господарі ображаються.

До слова, маланкували навіть під час карантину.

Маланка у Красноїльську / Фото "Суспільне":

У кого перевдягаються на свято

У Маланці беруть участь ведмідь, "циган", дід, баба, царі та цариці, "жиди". Вони мають розважати господарів будинків, деколи можуть й нібито бити глядачів. Таким чином нібито вибивають усе зле.

Маланкою керує комендант, який збирає гроші та організовує свято на куті.

Глава Красноїльської громади Степан Драгун наголосив, що такі герої Маланки існують десятиліттями. Одягаючись у "жидів" й "циганів", нікого не хочуть образити. Таким чином лиш хочуть показати населення, яке було в громаді колись.

Яскраві костюми на Маланки / Фото "Суспільне":

Підготовка триває місяць

До Маланки починають готуватися після Андрія, 13 грудня. У селі є майстри, які виготовляють маски для героїв.

Костюми щедрувальники роблять самі. Для "ведмедів" наперед заготовляють сіно.

Драгун розповів, що, за радянської влади переберію висміювали та забороняли ходити хатами. Комуністи могли спіймати та посадити на 15 діб. Проте традицію все одно зберегли.

Як готувались до Маланки, дивіться відео: