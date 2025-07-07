У ЦПД підтвердили атаку на хімічний завод у Московській області: що там виробляють

Безпілотники атакували Краснозаводський хімічний завод, розташований у Московській області Росії. Об'єкт спеціалізується на промисловій та військовій хімії.

Відповідну інформацію підтвердив керівник Центру протидії дезінформації РНБО, лейтенант Андрій Коваленко, передає 24 Канал.

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Чим важливий атакований завод

Андрій Коваленко підтвердив атаку на вищезгаданий об'єкт у Московській області. За його словами, на цьому заводі виготовляють вибухові речовини, порохи, компоненти для боєприпасів і ракетного озброєння.

Це ланка в технологічному ланцюгу забезпечення армії РФ артилерійськими снарядами, РСЗВ і балістичними ракетами,

– ідеться у повідомленні лейтенанта.

До слова, вночі 6 липня Росія теж опинилася під атакою безпілотників. Про вибухи повідомляли жителі Калуги та Новоросійська. Саме в останньому базується основна частина залишків Чорноморського флоту.

Вже ввечері 6 липня дрони атакували Москву та Ленінградську область. Собянін заявив про збиття 6 БпЛА, що летіли на Москву. Губернатор Кіриського району Ленінградської області повідомив про збиття 2 БпЛА.