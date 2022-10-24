Закликав топити українських дітей: що відомо про скандал та пропагандиста Красовського

В етері російського пропагандистського каналу Антон Красовський закликав топити та спалювати українських дітей. Скандал набирає неабияких обертів, бо навіть "колеги" з пропагандистського цеху не оцінили таких висловлювань.

Висловлювання російського пропагандиста викликали обурення в Україні, зокрема на них відреагував глава МЗС Дмитро Кулеба. Антон Красовський через свої заклики втратив роботу. 24 канал зібрав для вас усе, що відомо про сканадал та самого пропагандиста і його "українське минуле".

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Заклики до вбивства дітей: як виправдовується Красовський

В етері російського пропагандистського каналу Russia Today Антон Красовський розмовляв з російським письменником Сєргєєм Лук'яненком, який розповідав про своє перебування на Закарпатті в 1980 році, де проходив лікування астми. За словами письменника, разом з ним у лікарні були "російськомовні діти з російськими прізвищами", які говорили про те, що Україна окупована.

У відповідь на це Красовський почав говорили про нечувані речі – про необхідність топити дітей.

Топити таких треба було у Тисині. Прямо ось там, де "пливе кача". Прям топити треба таких дітей, прямо у Тисині... Сказав, що "москалі окупували" – і відразу прям кидаєш у річку з бурхливою течією,

– сказав пропагандист.

Потім Красовський почав називати Карпати "огидними", висміювати українські смерекові хати і сказав, що в таких будинках можна закривати дітей та спалювати їх.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав світ повністю заблокувати пропагандистський канал, на якому Красовський працював директором мовлення. Ключове слово – працював, адже навіть топпропагандистка Кремля Маргаріта Сімоньян не оцінила таких заяв, через що RT припинила співпрацю з Красовським.

Антон Красовський вляпався в унікальний скандал, скажімо так, адже він викликав обурення як в Україні, так і в Росії. Про обурення з української сторони, здається, все більше ніж зрозуміло. Але от що не так з російською стороною?

Річ у тім, що в етері письменник Лук'яненко говорив про російськомовних дітей, з російськими прізвищами, чиї батьки здебільшого приїхали в Україну по роботі саме з Росії. Тому слова пропагандиста також оцінили як заклик до вбивства… російських дітей. Крім того, у Москві визнали, що такі заяви негативно впливають на інформаційну війну, тому депутат Госдуми Дмітрій Савєльєв назвав Красовського "ворогом Росії".

Висловлювання Красовського — це жахлива провокація, це слова ворога Росії, котрий ненавидить усе живе. Людина, яка вимовила такі слова, зрадила всіх нас, зрадила батьківщину. Він подарував ворогові не просто якусь інформаційну зброю, він подарував йому справжню інформаційну ядерну бомбу,

– так заявив російський депутат.

А що ж сам пропагандист? Він уже також відреагував на скандал, але виправдання вийшло безглуздим, мовляв, в етері "несе" і часто не видно меж. Тому йому ніяково за це. Ніяково. Не соромно, а ніяково.

До слова, слідчий комітет Росії вирішив перевірити висловлювання Красовського. Не те що б варто було чекати якогось "російського правосуддя", але ситуація доволі показова – від вседозволеності та сліпої ненависті до України пропагандист настільки перегнув палку, що навіть тим, хто виправдовує війну та вбивства українців це здалося надто обурливим.

Але це не перші скандальні вислови пропагандиста

Як і в кожного пропагандиста, в Антона Красовського за плечима уже достатньо матеріалів для трибуналу, на якому він, та інші йому подібні точно відповідатимуть як співучасники воєнних злочинів.

Однак є кілька показових висловлювань Красовського, одне з яких – за більше ніж місяць до повномасштабного вторгнення. В етері 14 січня пропагандист погрожував спалити Конституцію України на Хрещатику, бо там прописані членство в ЄС та НАТО. І це при тому, що етер був присвячений протестам у Казахстані.

Ми заберемо у вас вашу Конституцію! Ми спалимо її на Хрещатику разом з вами на ваших же вогнях, як ви любите! На шинах, на покришках. Вони всі побіжать до нас. Українці, welcome home,

– заявив тоді Красовський.

Це все пропагандист говорив на тлі маси новин про підготовку Росією повномасштабного вторгнення, під час якого окупанти планували за лічені дні захопити Київ, а тепер думають, як би втримати Херсон на 8-ий місяць війни.

А після 24 лютого Красовський активно почав закликати знищувати українців, говорив про те, що України нібито не існує і не має існувати та іншу маячню, через що отримав підозру від СБУ.

Після масованих ракетних обстрілів України 10 жовтня Красовський опублікував відео, на якому радісно танцює від того, що російські ракети вбивають українців. То ж тут варто відзначити важливий момент – те, що такі пропагандисти як Сімоньян, розкритикували Красовського через заклики до вбивства дітей, аж ніяк не робить їх гуманнішими. Просто скандал набрав надто сильних обертів, адже всі попередні заклики до вбивств та радощі від атак ні в кого в Росії не викликали обурення.

Недолуга суперечливість: що відомо про Красовського

Антон Красовський – один з найдивніших персонажів у російській пропаганді. Він є відкритим геєм, але водночас абсолютно підтримує відверто гомофобну політику Кремля і постійно вихваляє так званий "путінізм". Хоча, варто відзначити, що свою популярність він отримав якраз таки після камінг-ауту.

Також Красовський, як і весь пропагандистський цех Кремля – майстер перевзування. Він – син представника конструкторського бюро, якого відправили працювати на українських АЕС, коли Красовський був ще дитиною, тому родина переїхала на Полісся. Поки пропагандист не став затятим українофобом, він постійно розповідав про неймовірно красиву природу та навіть вивчив українську мову. Та під впливом путінізму, тепер йому й Карпати огидними здаються.

У 2017 році Красовський очолив передвиборчий штаб Ксенії Собчак, яка балотувалася у президенти Росії. Тоді ж він разом з Собчак виступав проти анексії Криму та війни на Донбасі. Та потім щось з пропагандистом сталося – почав підтримувати не лише війну, але й геноцид та став повним прибічником режиму Путіна.

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