Законопроєкт подано, – нардеп Железняк назвав "єдиноправильну модель" обрати нового генпрокурора

Після скандалу довкола Руслана Кравченка, який обіймав посаду генпрокурора й днями виїхав з України, низка нардепів просуває законопроєкт про конкурсний добір кандидатів на цю посаду. Поки триватиме конкурс, може бути передбачений тимчасовий компроміс у вигляді призначення виконувача обов'язків, але це має бути людина з гідною репутацією.

На цьому у розмові з 24 Каналом наголосив нардеп від парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк, підкресливши, що обіймати посаду генпрокурора має не якась лояльна до президента особа, а професіонал, якого обиратимуть через конкурсну комісію.

Обрання нового генпрокурора: як не припуститися помилок

На думку нардепа, нині існує єдина модель, як правильно призначити нового генпрокурора. Він нагадав, що четверо попередніх було призначено без конкурсу. Результат цього всі побачили.

Як зробити все нормально? Я і мої колеги давно подали відповідний законопроєкт у парламент. Він передбачає, що серед всіх кандидатур обирається 2 незалежною конкурсною комісією. Подаються президенту, який з-поміж них за своїм конституційним правом обиратиме одного і винесе кандидатуру на голосування парламенту,

– розповів Железняк.

Народний обранець пояснив, що конкурс – це тривала процедура, але, з його слів, це єдиний правильний варіант, внаслідок якого Україна отримає незалежного генпрокурора. Причому, як зазначив Железняк, незалежність не тільки в призначенні, а що його і звільнити не зможе будь-хто тільки тому, що він йому не подобатиметься.

Без всього цього, якщо президент Зеленський з п'ятої спроби знову буде намагатися призначити когось на посаду генпрокурора, ми отримаємо чергову лояльну людину, яка з одного боку буде зобов'язана президенту своєю посадою, а з іншого – буде так само боятися парламенту і те, що його звільнять. Все. Іншого варіанту немає,

– констатував Железняк.

Він навів приклад щодо керівників НАБУ і САП, яких свого часу обирали міжнародні експерти або люди, які делеговані незалежними організаціями і які незалежно ухвалювали рішення.

Поки що Офіс президента не вигадав, як цю історію зламати. Тож я сподіваюсь, що от якраз зараз у нас є історичний шанс змінити цей підхід і щодо генпрокурора. Це дуже важливо, бо генпрокурор – це людина, яка більше за всіх в цій країні може змінити правоохоронну систему,

– зауважив Железняк.

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