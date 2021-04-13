Кравчук пропонує ТКГ посилити перемир'я на Донбасі: Росія досі не відреагувала

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук запропонував посилити перемир'я на Сході України. Однак Росія ігнорує такі пропозиції.

Документ із додатковими заходами з посилення режиму припинення вогню Кравчук направив спецпредставниці голови ОБСЄ Гайді Грау. За словами голови української делегації, мовиться не про політичні заяви.

Важливо Росія підтвердила стягування "Іскандерів" до кордону з Україною

"Мовиться про конкретні пропозиції, як домовитися і розв'язати головне завдання – реагувати на порушення припинення вогню і які заходи мають бути прийняті сторонами. Але чомусь немає ніякої реакції з боку Росії та ОРДЛО", – заявив Кравчук.

Окрім цього, він просить розглянути це питання в підгрупі з безпеки. Та додав: "Якщо є якісь зауваження і доповнення, ми готові їх розглянути і врахувати. Але загибель наших воїнів, цілеспрямоване вбивство снайперами – це нас турбує".

За його словами, Україна вже 7 років готова до атаки Росії, але це були різні рівні підготовки.

Загострення на Донбасі: що відомо

Російські війська порушують перемир'я на Донбасі. 13 квітня від ворожої кулі загинув захисник України, ще 2 отримали поранення.

Через загострення на Сході України Джо Байден зателефонував Володимиру Путіну. Він закликав Кремль знизити напруженість у відносинах з Києвом.

Тим часом Росія продовжує стягувати зброю до кордону з Україною. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до наступу країни-агресора.

Розташування російських військ біля кордонів з Україною / Інфографіка 24 каналу