Кравчук відразу хотів бачити Фокіна своїм заступником у ТКГ, – ЗМІ
Голова української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що хотів би бачити Вітольда Фокіна своїм заступником. Зазначимо, що сам Фокін нещодавно потрапив у гучний скандал через окремі вислови в інтерв'ю проросійському виданню "Страна".
Інформацію про те, що Кравчук хотів би бачити своїм заступником Фокіна, оприлюднило видання "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела.
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Джерело, близьке до переговорного процесу, заявило, що ротації з української сторони не пройшли безхмарно. Зокрема, Київ перебрав кілька кандидатів на пост наступника Леоніда Кучми, але всі вони викликали неприйняття у російської сторони. А призначення фігури, яку не сприймають в Москві, заблокувало б переговори.
Співрозмовник зазначив, що на Кравчука росіяни погодилися з "деяким скрипом". Водночас він відразу заявив, що бажає бачити Фокіна своїм заступником. Таким чином, обидва ветерани української політики, фактично, зайшли в Тристоронню контактну групу тандемом.
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Фокін про те, що слід зробити для Донбасу: головне
- Заступник Кравчука Вітольд Фокін в інтерв'ю проросійському виданню "Страна" заявив, що є поступки, на які Україна може піти.
- На думку Фокіна, на Донбасі потрібно провести вибори. За рішенням Верховної Ради, вибори 25 жовтня не відбудуться у Донецькій та Луганській областях. Фокін переконаний: якщо Рада не підтримає Кравчука, це означатиме, що щонайменше частина депутатів "не дуже зацікавлені у мирному врегулюванні конфлікту на Донбасі".
- Фокін також переконаний, що потрібна загальна амністія. Саме цей пункт з його промови найбільше критикували.
- Натомість Фокін наголосив, що Україна не буде закріплювати особливий статус Донбасу на вимогу Росії, адже "Конституція – не прохідний двір".