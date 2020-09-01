Голова української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що хотів би бачити Вітольда Фокіна своїм заступником. Зазначимо, що сам Фокін нещодавно потрапив у гучний скандал через окремі вислови в інтерв'ю проросійському виданню "Страна".

Інформацію про те, що Кравчук хотів би бачити своїм заступником Фокіна, оприлюднило видання "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела.

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Джерело, близьке до переговорного процесу, заявило, що ротації з української сторони не пройшли безхмарно. Зокрема, Київ перебрав кілька кандидатів на пост наступника Леоніда Кучми, але всі вони викликали неприйняття у російської сторони. А призначення фігури, яку не сприймають в Москві, заблокувало б переговори.

Співрозмовник зазначив, що на Кравчука росіяни погодилися з "деяким скрипом". Водночас він відразу заявив, що бажає бачити Фокіна своїм заступником. Таким чином, обидва ветерани української політики, фактично, зайшли в Тристоронню контактну групу тандемом.

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