Країна-ізгой: Росія готується до виходу з СОТ та ВООЗ

Міністерство закордонних справ Росії підготовило перелік угод із міжнародними організаціями, які пропонують розірвати.

Росія виходить з міжнародних організацій

Про це пишуть російські ЗМІ, передає 24 канал. Зазначається, що серед переліку організацій, з яких хоче вийти Росія також є Світова організація торгівлі (СОТ) та Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).

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Росія вийшла з Ради Європи, тепер на черзі вихід із СОТ та ВООЗ, які щодо нашої країни знехтували всіма зобов'язаннями,

– заявив віцеспікер Держдуми Росії Петро Толстий.

Рішення зможуть прийняти після консультацій Держдуми із Радою федерації (верхньою палатою російського парламенту).

Але настрої в Росії вказують, що рішення буде на користь виходу з цих організацій. Також віцеспікер Толстой заявив, що треба взагалі переглянути усі договори, які "завдають не користі, а прямої шкоди".

Чим займаються ВООЗ і СОТ

ВООЗ є органом, який спрямовує та координує міжнародну роботу в галузі охорони здоров'я в рамках системи ООН. Основна мета ВООЗ — сприяння забезпеченню охорони здоров'я населення усіх країн світу. До складу організації на 2020 рік входить 194 країни.

Росія могла "образитись" на ВООЗ, бо 10 травня організація підтримала резолюцію, яку подала Україна. У ВООЗ пообіцяли вивчити можливості переносу офісу з Москви, а також відмовились від семінарів, конференцій та інших заходів у Росії.

СОТ – це організація, яка створена для лібералізації міжнародної торгівлі та регулювання торгово-політичних відносин країн-членів. До складу входять 164 країни.

СОТ також могла "образити" Росію, бо після початку російсько-української війни країни-члени організації захотіли виключення агресорки, проте технічно ця процедура була майже неможлива. Тоді Європейський Союз, США, Канада, а також інші країни "Великої сімки" вирішили позбавити Росію режиму найбільшого сприяння (РНС), що де-факто означає позбавлення привілеїв, що дає членство у СОТ.