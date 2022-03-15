Країна від батька до сина: на виборах президента Туркменістану переміг син президента

На виборах президента Туркменістану переміг син нинішнього глави держави Гурбангули Бердимухамедова. Опозиційні ЗМІ повідомляють, що вибори проводились з численними порушеннями.

Згідно з даними виборчого комітету, Сердар Бердимухамедов набрав на виборах 72,97% голосів. Він стане третім президентом країни.

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Його батько правив Туркменістаном з 2007 року. Йдучи з посади він заявив, що хоче "дати дорогу молодим". Тим часом перший президент країни Ніязов Сапармурат Атайович правив з 1990 по 2006 рік.

Згідно з Human Rights Watch, чинний президент Гурбангули Бердимухамедов має необмежену владу та цілковитий контроль над громадським життям народу. Туркменістан залишається однією з найрепресивніших держав, а у всіх рейтингах свободи держава посідає останні місця.

"Радио Азалтык" повідомляє, що після голосування у виборчих відділеннях всю ніч підміняли бюлетені на користь Сердара Бердимухамедова.