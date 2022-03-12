"Країна-гопнік": росіяни вкрали історію "Привида Києва"

Росія знайти серед своїх військових, які цинічно вбивають мирне населення та трощать українські міста, героїв не може. Тому створює їх штучно, крадучи для цього історії українців.

Зокрема, росіяни вирішили "позичити" історію українського льотчика, який збиває над столицею ворожі військові літаки – легендарного "Привида Києва".

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Росіяни вкрали історію "Привида Києва"

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що держава-агресорка вигадала собі свого "героя" – штурмана винищувача, який сам нібито "збив аж три українських Су-27, зміг у зоні патрулювання протиповітряної оборони вразити "Бук-М1", та ще й залишився живим".

Нічого святого: навіть вкрали постать нашого Супергероя,

– наголосили у командуванні.

Там додали, що це свідчить про одне: "Росія – країна-гопнік, країна-злодій, країна-терорист". Росіяни крадуть геть усе.





Нагадаємо, "Привид Києва" – пілот МіГ-29 – за перші 30 годин російського вторгнення в Україну здобув 6 повітряних перемог у небі над Києвом: збив 2 літаки Су-35, 2 літаки Су-25, по 1 літаку Су-27 і МіГ-29. Його називають ангелом-охоронцем Києва. Він продовжує захищати киян від ворога та позбавився вже понад 20 російських літаків.

Наступ "Привида Києва": дивіться відео