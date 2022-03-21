Країни Балтії мають намір заборонити кораблям Росії заходити у свої порти

Уряд Латвії та дві інші країни Балтії планують заборонити вхід російських кораблів у свої порти.

Таку інформацію повідомив міністр Латвії Таліса Лінкайтса в ефірі TV3. Відповідне рішення уряду вже готується.

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Таліс Лінкайт розповів, що, попри санкції проти російських і білоруських компаній, наразі переміщення вантажів відбувається, а тому на роботу портів це суттєво не впливає.

"Найбільш песимістичні сценарії передбачають, що падіння вантажів у Вентспілському порту може скласти близько двох третин, у Ризі – близько 45%, а в Лієпаї – від 20 до 30%", – припустив міністр.

За його словами, Міністерство транспорту закликало портові адміністрації не пускати в порти російські судна. Проте порти на такі заклики не прислухаються.

Кораблі під російським прапором все ще заходять у латвійські порти, що, на мій погляд, неприйнятно, тому ми готуємо відповідні рішення в уряді,

– повідомив Лінкайтс.

Це може бути і рішенням країн Балтії, додав міністр.

Лінкайтс розповів, що уряд Латвії сподівався на колективне рішення Європейського Союзу. Проте з огляду на те, що є країни, які рішуче проти цього, тому, очевидно, рішення буде регіональним.

Раніше повідомлялось, що міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич закликав посилити санкції проти Росії та Білорусі. Включаючи закриття європейських портів для російських суден.

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