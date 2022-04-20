Країни G7 планують направити на підтримку України 50 мільярдів євро, – Шольц

Україна отримає фінансову допомогу в розмірі 50 мільярдів євро в рамках G7. Значну частина коштів вже направили.

Про це повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц за підсумками відеоконференції, яку провели лідери західних країн.

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У рамках нашого головування в "Групі семи" ми готові і активно допомагаємо уряду України відповідно до його прохання про надання фінансової допомоги в належному обсязі,

– повідомив Шольц.

До слова, Олаф Шольц також заявив, що Німеччина уже вичерпала свої запаси зброї. Втім, глава німецького уряду пообіцяв надавати допомогу Україні й надалі.

Про виділення фінансової допомоги повідомила також Велика Британія. Країна дасть 400 мільйонів фунтів, а також допоможе нашій державі взяти позику Світового банку на мільярд доларів.

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