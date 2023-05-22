Росія за тиждень втратила домінування у двох важливих регіонах

Минулий тиждень був для Росії явно невдалим. Велика сімка почала реалізовувати стратегію "стратегічної ізоляції" Росії.

Ініціативу перехопили європейці

Сімка робить це занадто повільно та занадто селективно, як для нас, але послідовно.

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Наступними етапами будуть запобігання обходу санкцій та зниження залежності в атомній сфері. В своїй заяві "сімка" фактично сказала, що не буде працювати з такою Росією.

Одночасно США сказали, шо навчатимуть наших пілотів на F-16. Важливо, як саме прийняте це рішення. Вперше в історії нашої війни з Росією ініціативу, хоча б зовнішньо, взяли на себе європейці. Вони добре розуміють, що ключові рішення слід прийняти до активної фази президентської кампанії в США.

Крім того, я майже впевнений, що американці обговорювали питання літаків з Китаєм під час нещодавньої зустрічі у Відні. Звісно, не в сенсі отримали дозвіл, але думаю, що китайці не були "за", але й не були категорично "проти".

І врешті-решт саміт Китай – Центральна Азія фактично є точкою неповернення для припинення домінування Росії в цьому регіоні. Китайці пропонують не просто масштабну програму інвестицій, вони пропонують "оборонну підтримку". Росія в цій конфігурації все більше стає зайвою і має приймати, як данність, те, що і як робить Китай.

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Так само відсутність Росії на саміті Ліги арабських держав вже нікого не дивує. Арабські країни не стануть нашими друзями завтра, вони все більше "гратимуть" з Китаєм і на Китай. Однак це означає, що Росії буде менше, а України більше.

На Кремль менше зважають і його менше побоюються – це саме те, що було відчутно останніми днями.