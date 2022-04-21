Країни G7 заявили про 24 мільярди доларів додаткової підтримки для України, – ЗМІ

Увесь цивілізований світ підтримує Україну у її боротьбі з російськими окупантами. Зокрема, міністри фінансів країн G7 пообіцяли надати ще 24 мільярди доларів допомоги.

Водночас міністри заявили, що готові зробити ще більше. Також вони зазначили, що шкодують про те, що Росія брала участь у міжнародних форумах.

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G7 хочуть надати Україні ще 24 мільярди доларів допомоги

Міністри фінансів країн G7 заявили, що разом з міжнародною спільнотою пообіцяли надати Україні додаткову підтримку на поточний та наступний рік. Мовиться про 24 мільярди доларів. Вони зауважили, що готові допомогти ще більше за потреби.

У своїй заяві міністри наголосили, що шкодують про участь Росії в міжнародних форумах, зокрема зустрічі G20, Міжнародного валютного фонду та Світового банку.

Міжнародні організації та багатосторонні форуми більше не повинні вести свою діяльність з Росією у звичній манері,

– зазначили міністри.

Зауважте, що після відеоконференції, яку провели лідери західних країн, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україна отримає фінансову допомогу від G7 в розмірі 50 мільярдів євро. За його словами, значну її частину вже скерували.

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