Зачистили все про Україну: країни Латинської Америки бойкотують участь Зеленського в саміті з ЄС

Країни Латинської Америки та Карибського басейну відмовилися підтримати декларацію ЄС, в якій мовилося про підтримку України. Країни Латинської Америки надіслали ЄС контрпропозицію щодо декларації, в якій зачистили всі згади про Україну.

Глави держав та урядів 33 країн Співтовариства держав Латинської Америки та Карибського басейну (CELAC) прибудуть до Брюсселя 17 – 18 липня на саміт зі своїми колегами з ЄС. Перед самітом ЄС і CELAC намагаються узгодити декларацію.

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ЄС і країни Латинської Америки не можуть узгодити декларацію

ЄС 4 липня відправив CELAC на погодження декларацію, початковий текст якої містив пункти про підтримку України з посиланням на резолюції Генеральної Асамблеї ООН.

Однак, як пише EURACTIV, країни Центральної та Латинської Америки "вилили холодну воду на зусилля ЄС згуртувати континент на підтримку України".

"Текст щодо України був дуже збалансованим", – сказав один з дипломатів ЄС. "Немає нічого особливого в тому, що ми їм надіслали", – додав другий дипломат ЄС.

Однак країни Латинської Америки "видалили все, що стосується України", – поскаржився третій дипломат ЄС після ознайомлення з контрпропозицією.

Згідно зі зміненим текстом декларації, ЄС і члени CELAC разом "виступатимуть за серйозні та конструктивні дипломатичні рішення чинного конфлікту в Європі мирними засобами, які гарантують суверенітет і безпеку всіх нас, а також регіональний і міжнародний мир, стабільність і безпеку".

Очікується, що посли ЄС обговорять контрпропозицію на своїй зустрічі 7 липня. Країни-члени ЄС обговорять, наскільки вони готові піти на компроміс.

У ЄС припускають, що саміт може завершитися без спільної декларації.

Зеленський став подразником для країн Латинської Америки

Додатковим подразником напередодні саміту стали суперечки щодо участі в ньому президента Володимира Зеленського. Лідер України спочатку отримав запрошення від Іспанії, але потім відмовився від нього після тиску з боку латиноамериканських лідерів.

ЄС намагається зміцнити зв'язки зі своїми партнерами по всьому світу в контексті підтримки України.

Однак більшість латиноамериканських країн неодноразово заявляли, що не бажають бути втягнутими у війну, яку вони продовжують вважати переважно "європейською проблемою".

Країни Латинської Америки наполягають, що саміт не може бути "лише" про підтримку України. За словами латиноамериканського дипломата, порядок денний саміту має містити такі питання: соціально-економічний розвиток, захист навколишнього середовища та перспективу укладення торговельної угоди з країнами Меркосур.

Несподіваним кроком членів CELAC стало те, що вони вимагаються від європейців виплатити репарації за шкоду, заподіяну рабством.