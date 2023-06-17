Не запрошення: у Politico оцінили, що Україна отримає на саміті НАТО та хто є каменем спотикання

Країни НАТО перед самітом Альянсу у Вільнюсі узгоджують позицію щодо євроатлантичної інтеграції України. Очікується, що НАТО може скасувати для України ПДЧ.

Підтримка спрощення для України шляху до членства в НАТО зростає в Альянсі. Це збільшує ймовірність того, що ця пропозиція стане офіційною під час саміту у Вільнюсі.

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У НАТО підтримують скасування ПДЧ для України

Генсек НАТО Єнс Столтенберг у приватній розмові припустив, що союзники погоджуються, що Україна може вступити до НАТО після війни без виконання Плану дій щодо членства (ПДЧ).

Усунення ПДЧ прискорює отримання Україною членства в Альянсі, але не дає жодних часових рамок або гарантій того, що Київ врешті-решт отримає одностайне схвалення щодо членства в НАТО

Це не відповідає бажанням України приєднатися до Альянсу негайно, але наближає її до вступу в НАТО. Президент Джо Байден "відкритий" до цього плану і сказав Столтенбергу про це під час їхньої дискусії у Вашингтоні 13 червня.

Підтримка США як найважливішого члена НАТО має велике значення для скасування вимоги про надання ПДЧ під час липневого саміту Альянсу.

Якщо Америка справді, дуже, дуже хоче цього, вони зазвичай можуть домогтися цього,

– сказав представник однієї з країн НАТО.

"Ми сподіваємося, що ця ідея, висунута Столтенбергом, має бути узгоджена всередині Альянсу", – сказав інший представник Альянсу. Представник НАТО також зазначив, що "здається, в Альянсі є місце для реалізації цієї пропозиції".

Хто дав імпульс шляху України в НАТО

Імпульс для сприяння членству України в НАТО з'явився у травні, коли президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Києву потрібні гарантії безпеки та ознаки того, що він може колись приєднатися до Альянсу.

Його зауваження чітко показали, що Франція, яка історично чинить опір крокам, що погіршують зв'язки з Росією, є більш відкритою до варіантів, які колись розділяли країни.

Високопоставлений дипломат зі Східної Європи 16 червня заявив, що пропозиція скасувати необхідність ПДЧ, "якщо вона буде запропонована, є хорошою. Ми б її підтримали".

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус також був налаштований оптимістично. "З'являється все більше ознак того, що всі зможуть домовитися про це", – сказав він журналістам: "Я був би відкритий для цього".

Дипломат з Північної Європи підкреслив, що скасування ПДЧ "може бути" одним з кількох компонентів політичного пакета, запропонованого Україні у Вільнюсі, разом з "ймовірними двосторонніми гарантіями безпеки", але "дискусії будуть активізовані наступного тижня".

Камені спотикання на шляху України в НАТО

Східноєвропейські країни-члени хочуть, щоб Україна мала чіткий, неминучий післявоєнний шлях до членства. Але деякі південноєвропейці побоюються, що зняття бар'єра ПДЧ ще більше розлютить Росію, потенційно призведе до ескалації війни та ускладнить відновлення зв'язків з Москвою після війни.

Низка центральних і східних союзників, ймовірно, наполягатимуть на ще більш рішучому політичному жесті щодо України напередодні саміту.

Це один з важливих кроків у процесі, але не єдиний,

– заявив високопоставлений центральноєвропейський дипломат.

Існує також проблема Угорщини і Туреччини, яким "незручно" просувати Україну на шляху до членства, сказав перший посадовець з країни НАТО. "Це не буде так просто" у Вільнюсі.

Втім, низка посадовців вказують на те, що Альянс загалом відкритий до такого підходу. Високопоставлений дипломат із Західної Європи сказав, що вони "сподіваються", що скасування ПДЧ буде достатнім для інших членів Альянсу.

Інший чиновник з країни НАТО сказав, що "це питання підтримується, але воно все ще обговорюється".

Називаючи шанси на досягнення консенсусу щодо скасування ПДЧ "ймовірними" після того, як Байден відкрито висловився щодо цього плану, той самий урядовець сказав, що "принципово більшість країн підтримують активнішу позицію щодо України, ніж адміністрація, можливо, очікувала спочатку".

НАТО планує наблизити Україну до Альянсу

Офіційні представники США і союзників по НАТО кажуть, що розмова про членство розпочнеться лише після завершення війни України з Росією.

Тоді можна буде дати оцінку українському суверенітету та складу уряду в Києві. Україні все одно доведеться розпочати серйозні демократичні реформи, в тому числі побороти корупцію.

Столтенберг 16 червня підтвердив свою позицію, що "всі союзники згодні з тим, що Україна стане членом НАТО".

"На саміті у Вільнюсі ми не будемо обговорювати запрошення, а те, як ми можемо наблизити Україну до НАТО, – сказав глава Альянсу, – і я впевнений, що ми знайдемо хороше рішення".