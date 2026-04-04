Розуміє стан справ у НАТО: політтехнолог пояснив, чому Естонія хоче гарантії безпеки від України

В Естонії сказали, що Європейський Союз потребує гарантії безпеки від України. Це пов'язано з тим, що наша держава має дуже сильну армію, яка зараз є найбільшою та найдосвідченішою в регіоні.

В Естонії вважають, що Європа має розглядати Україну як ключового партнера безпеки. Політтехнолог Тарас Загородній розповів 24 Каналу, що у Литві теж недавно заявляли, що більше довіряють українським військовим, ніж іншим європейським силам.

Чому країнам НАТО важлива підтримка України?

Тарас Загородній зауважив, що країнам Європейського Союзу, зокрема Естонії та Литві, відомий реальний стан справ у НАТО. Вони розуміють, хто дійсно має вплив і може гарантувати безпеку у разі військових загроз.

Європа, на думку політтехнолога, щоб мати безпекову підтримку від України має збільшити допомогу для нашої держави у 2 рази.

Далі, якби європейці нарешті додумались надіслати в Україну свої війська і воювати разом з українцями. Наприклад, збивати дрони, ракети, то вони б показали США, що Європа чогось варта і готова до конкретних дій,

– сказав він.

Заяви Естонії та Литви доводять те, що у Європі розуміють, що тільки Україна зараз виконує функції НАТО.

Крім того, аби підсилити військові спроможності нашої держави важливо, щоб європейці інвестували в українську оборону промисловість.

Загородній зауважив, якщо Європа піде на це, то матиме достатньо ракет, щоб демонструвати свою силу і незалежність від США, проте, на його думку, у європейців недостатньо політичної волі для цього.

У якому становищі зараз НАТО?