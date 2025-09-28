Після інцидентів з порушенням Росією повітряного простору Польщі, Румунії та Естонії, вже три країни НАТО зробили жорсткі заяви. Вони готові захищати своє небо, у разі якщо у нього вторгнуться будь-які літаки, а також ракети чи дрони.

З такими заявами виступили лідери Чехії, Польщі та Великої Британії. Полковник Збройних сил США у відставці Джон Світ зазначив в ефірі 24 Каналу, якою має бути реакція країн-членів Альянсу на загрози з боку Росії.

До теми Польща хоче збивати російські дрони та літаки над Білоруссю та Україною без згоди НАТО, – ЗМІ

Чи продовжуватиме Росія провокації проти країн НАТО?

Світ наголосив, що ці три країни-члени НАТО заявили, що вони готові відповісти силовими засобами, якщо буде порушено їхню територіальну цілісність.

"Це важливий сигнал. Проте він має супроводжуватися відповідними діями. Володимир Путін буде перевіряти рішучість НАТО", – підкреслив полковник Збройних сил США у відставці.

До слова. Російські дрони порушили повітряні кордони Польщі під час російської атаки на територію України. Пізніше три МіГ-31 залетіли у повітряний простір Естонії. В обидвох випадках для протидії загрозам були підняті у небо натівські винищувачі.

Росія знову спробує направити свої літаки у країни НАТО. Це, на його думку, можуть бути не винищувачі, а дрони, розвідувальні літаки, гелікоптери, що летітимуть на низькій висоті.

Путін продовжуватиме провокації. Тому, якщо ви проводите червоні лінії, то маєте їх захищати,

– пояснив Джон Світ.

Він додав, що президент Туреччини Реджеп Ердоган також заявив, що НАТО має збивати такі літаки, навівши приклад 2015 року, коли Росія припинила польоти після збиття російського повітряного судна, що порушило турецький повітряний простір, залетівши з території Сирії. Тоді Туреччина збила російський літак.

Світ наголосив, що силу можна демонструвати, але її потрібно підтверджувати діями. Однак зараз у НАТО та Заходу є проблеми з реалізацією своїх заяв.

Як країни НАТО збираються відповідати на загрозу з боку Росії?