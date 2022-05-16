Країни ОДКБ вже розуміють поразку Росії, – політтехнолог

У Росії відбувся саміт країн Організації договору про колективну безпеку. Усі ті, хто уважно слухав Володимира Путіна, чудово розуміють, що Росія зазнає не тільки економічної та воєнної поразки, але й геополітичної.

Про це 24 каналу розповів політтехнолог, експерт з питань управління репутацією Борис Тизенгаузен.

До теми "Швеція і Фінляндія в НАТО – вже не загроза": про що говорили на саміті ОДКБ

"Цей саміт ОДКБ нагадував засідання політбюро, де всі читали з папірців, ніхто нікого не слухав. Завданням було проговорити певний текст та якось досидіти до кінця цього дійства", – зауважив політтехнолог.

Путін намагався виправдатися

ОДКБ – військово-політична міжнародна організація, до якої входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан та Росія.

За словами Тизенгаузена, саміт організували тому, що Володимиру Путіну треба було пояснити, чому Росія зазнає поразки в Україні. Втім, там сиділи не дурні.

Усі ті, хто уважно слухав Путіна, той же Нікол Пашинян (прем'єр-міністр Вірменії – 24 канал), який дорікнув Росії через неправильні дії зі сторони ОДКБ, вони всі чудово розуміють, що Кремль реально зазнає не тільки економічної та воєнної поразки, але й геополітичної. Борис Тизенгаузен Політтехнолог, експерт з питань управління репутацією

Як зауважив Тизенгаузен, цей саміт був лише "картинкою", яку транслюватимуть для країн ОДКБ, аби показати, що Радянський Союз нібито досі існує, а Росія після розв'язання повномасштабної війни проти України – не самотня.

Засідання ОДКБ у Росії: що відомо

У Росії 16 травня відбувся саміт країн Організації договору про колективну безпеку. Варто зауважити, що Україну обговорювали у закритому форматі.

Володимир Путін заявив, що у Росії "немає проблем" з Фінляндією та Швецією, які хочуть вступити до НАТО. Однак російський диктатор пригрозив реакцією у відповідь.

Олександр Лукашенко під час зустрічі заявив, що зараз держави-члени Організації договору про колективну безпеку не настільки єдині, як би цього хотілося.

Під час засідання прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян розкритикував членів Організації Договору колективної безпеки через конфлікт з Азербайджаном 2020 року. Він закликав до синхронізації дій.

Володимир Путін заявив про нові військові навчання спільно з країнами ОДКБ. Вони заплановані на осінь 2022 року.

Тизенгаузен прокоментував саміт ОДКБ у Росії: дивіться відео