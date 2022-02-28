Країни ЄС схвалили якнайшвидшу синхронізацію української та європейської енергосистем

Країни Європейського союзу ухвалили рішення якнайшвидше синхронізувати українську та європейську енергосистеми.

Про це повідомив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

До теми Російська омбудсменка заявила про домовленості з Денісовою: та спростувала

Окрім того, Глава зовнішньої політики Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що Брюссель налаштований направити Україні додаткові поставки зброї.

Додамо, що Володимир Зеленський 28 лютого 2022 року підписав заявку на членство України в Євросоюзі. Український лідер переконує, що це – реально.

У зв'язку з останніми подіями Україну хочуть бачити в ЄС. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що наша держава має вступити в ЄС.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.