Зимова заметіль у квітні: країни Європи потерпають від снігу – відео

Країни Європи потерпають від заметілі. У Словенії та Хорватії через снігопад виникли проблеми на дорогах. Синоптики й надалі прогнозують пониження температури.

У Хорваті та Словенії через сильний снігопад виникли проблеми в рухом транспорту. Влада намагається стабілізувати ситуацію.

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Яка ситуація в Європі

Через сильний снігопад у Словенії виникли дорожні аварії та затори. Та найгіршої ситуації чекають в середу та четвер. На ці дні передають до - 10 градусів.

У Хорватії влада через негоду закрила кілька автотрас, на деяких дорогах обмежила в'їзд вантажівок. Повідомляють також, що у столиці країни Загребі гілки дерев падали на припарковані машини.



У Хорватії через сніг закрили кілька автотрас / Фото Goran Kovacic PIXSELL

Сніг випав у Загребі, а також у місті Спліт, Рієку та Карловац.



Хорватія потерпає від снігопаду / Фото Miroslav Lelas PIXSELL

Окрім того, в деяких містах Хорватії – понад 10 сантиметрів снігу. Найгірша погода біля узбережжя Адріатичного моря.



Хорватія потерпає від снігопаду / Фото Kristina Stedul Fabac PIXSELL

Хорватію засипало снігом / Відео PIXSELL

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