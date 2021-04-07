Зимова заметіль у квітні: країни Європи потерпають від снігу – відео

Країни Європи потерпають від заметілі. У Словенії та Хорватії через снігопад виникли проблеми на дорогах. Синоптики й надалі прогнозують пониження температури.
Джерело:Associated Press
У Хорваті та Словенії через сильний снігопад виникли проблеми в рухом транспорту. Влада намагається стабілізувати ситуацію.
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Яка ситуація в Європі
Через сильний снігопад у Словенії виникли дорожні аварії та затори. Та найгіршої ситуації чекають в середу та четвер. На ці дні передають до - 10 градусів.
У Хорватії влада через негоду закрила кілька автотрас, на деяких дорогах обмежила в'їзд вантажівок. Повідомляють також, що у столиці країни Загребі гілки дерев падали на припарковані машини.
У Хорватії через сніг закрили кілька автотрас / Фото Goran Kovacic PIXSELL
Сніг випав у Загребі, а також у місті Спліт, Рієку та Карловац.
Хорватія потерпає від снігопаду / Фото Miroslav Lelas PIXSELL
Окрім того, в деяких містах Хорватії – понад 10 сантиметрів снігу. Найгірша погода біля узбережжя Адріатичного моря.
Хорватія потерпає від снігопаду / Фото Kristina Stedul Fabac PIXSELL
Хорватію засипало снігом / Відео PIXSELL
Чого чекати Україні
- Снігопад виник через циклон у Європі, який переміщується з південного заходу Європи й впливає на погоду в Україні.
- В Україні також погіршиться температура – будуть сніг та мороз. Зокрема, 7 квітня на Сході України буде похмура та дощова погода, на Заході прогнозують сніг.