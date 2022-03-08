Країни Заходу розроблять для відновлення України аналог "плану Маршалла", – Борис Джонсон

У країнах Заходу розроблятимуть аналог "плану Маршала", щоб допомогти Україні. Мовиться про відновлення нашої держави після перемоги у війні з Росією.

Розробку плану анонсував прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон 8 березня. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на виступ політика.

Зауважте Лідери Великої Британії, Канади та Нідерландів записали відео на підтримку України

Попри все, що відбувається

Він розповів, що вже досягнута згода з питання необхідності продемонструвати народу України готовність заходу допомагати. Мовляв, попри те, що відбувається, після перемоги все буде добре.

Як тільки буде захищено та відновлено вільну, суверенну та незалежну Україну, ми складемо план Маршалла для відновлення України,

– сказав Джонсон.

Що таке "план Маршала" Програма економічної допомоги, яку розробили для держав Європи після Другої світової війни.



Рішення про план ухвалив у 1947 році тодішній держсекретар США Джордж К. Маршалл. Саме це допомогло Європі швидко оговтатися та прийти до стрімкого економічного та соціального розвитку.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!