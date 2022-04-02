У Кременчуці досі гасять пожежу на нафтобазі після ракетних ударів
2 квітня 2022 , 18:55Читать новость на русском
Джерело:телеграм ДСНС України
Після сьогоднішнього ракетного обстрілу окупантами в Кременчуці виникла пожежа на підприємствах зі зберігання нафтопродуктів. Рятівники ДСНС й досі намагаються приборкати вогонь.
На місці працюють підрозділи ДСНС, техніка та пожежні потяги. Таку інформацію опублікували у телеграм-каналі ДСНС України.
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Нагадаємо, що сьогодні, 2 квітня, о 6:10 у місто Кременчук прилетіли ворожі ракети. Внаслідок чого виникли пожежі на підприємствах зі зберігання нафтопродуктів.
Зазначається, що інформація щодо жертв, постраждалих та наслідків уточнюється.
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