У Кременчуці кілька разів пролунали вибухи: "Шахеди" атакували також Кривий Ріг і Хмельниччину

У ніч проти 18 березня вибухи пролунали у Кременчуці. На той момент в області була повітряна тривога, пов'язана з атакою дронів-камікадзе "Шахед".

Про вибухи на Полтавщині повідомили журналісти. Їх чули близько 23:00 17 березня та 01:00 18 березня. Розповідаємо далі, що відомо про ситуацію у регіоні.

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Полтавщина під атакою "Шахедів"

Почнімо з того, що повітряну тривогу у Полтавській області оголосили о 22:53. А вже через якісь там 20 хвилин надійшло повідомлення про перший вибух.

О 23:07 кореспондентка Суспільного повідомила, що у Кременчуці чути звуки вибухів. Знову звуки вибухів у Кременчуці чули вже о 01:01 18 березня. Станом на 01:12 у Полтавській області все ще лунає повітряна тривога. Тому мешканців закликаємо не покидати укриттів до відбою.

Звернімо увагу, що повітряна тривога, пов'язана з атакою дронами-камікадзе, лунає ще з 18:00. "Шахеди" літали фактично по всій території України. Попереджали про загрозу і мешканців Одещини та Миколаївщини, і Львівщини та Волині, і Київщини та Харківщини. Скільки БпЛА запустили російські загарбники – дізнаємося зранку у зведенні Повітряних сил ЗСУ.

У Суспільному також повідомили, що вибухи лунали у Кривому Розі та на Хмельниччині. Вони також були під атакою дронів-камікадзе.

На Київщині працювала ППО, на Дніпропетровщині збили "Шахед"

О 20:11 17 березня у Київській ОВА зазначили, що у повітряному просторі зафіксували БпЛА. І що по повітряних цілях працюють сили ППО.

Мешканців закликали перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги. Попрохали подбати про власну безпеку.

Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників,

– закликали у Київській ОВА.

О 21:27 глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак опублікував допис. У ньому він зазначив, що наші ППО знищили безпілотник, який російські загарбники спрямували на область. Він зауважив, що наші оборонці очистили небо над Синельниківським районом.