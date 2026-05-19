У Кременчуці прогриміли вибухи

Росія продовжує атакувати Україну за допомогою ударних безпілотників. Під ударом цього разу, на жаль, опинилася Полтавська область, у межах регіону було гучно.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. Зауважимо, що на момент вибухів в області було оголошено повітряну тривогу.

Дивіться також В деяких областях України тривога: де загрози та які наслідки атак

Які деталі атаки відомі?

Спершу повітряну тривогу у регіоні оголосили для Миргородського району. Орієнтовно о 17:39 небезпека охопила Лубенський та Кременчуцький райони. О 17:25 у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу для області.

Згідно з оприлюдненою інформацією, у повітряному просторі регіону фіксували ударні дрони, які рухалися у напрямку Миргорода. Вже орієнтовно о 17:56 у мережі оприлюднили першу інформацію про те, що в області було гучно.

У Кременчуці чутно звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного,

– ідеться у повідомленні.

Станом на момент публікації жодної інформації стосовно потенційних наслідків атаки не оприлюднювали. Вочевидь у разі їхньої наявності обласна військова адміністрація вкаже відповідні подробиці дещо згодом.

Зверніть увагу! Оперативно про повітряні тривоги, ракетні небезпеку, загрози застосування ворогом ударних БпЛА для всіх областей, про вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Які регіони були раніше під ударом?

Раніше російські безпілотники атакували Хмельницьку область, унаслідок чого пошкоджено елеваторний комплекс "Кернел", зокрема ємності для зберігання зерна. Постраждалих серед працівників, на щастя, немає.

До цього росіяни атакували Прилуки Чернігівської області балістикою, сталося влучання у центрі міста. Внаслідок цього пошкоджено торгівельний центр, постраждали 29 осіб, є загиблі, серед них, зокрема, 15-річний підліток.

Також уночі під російським ударом опинилася Київська область. Відомо, що у Броварському районі пошкоджень зазнали багатоповерхівка та цивільні автомобілі. Загалом у регіоні сили ППО збили близько 20 повітряних цілей.