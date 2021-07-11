У Кременчуці шукають 8-річного зниклого хлопчика

Матір хлопчика розповіла, що не може знайти сина Анатолія. Жінка з сином – жителі Кременчука.

До речі Пройшла 7 кілометрів: у курортному Лазурному загубилася 10-річна дівчинка

До пошуків дитини залучили всі підрозділи поліції міста Кременчука, військовослужбовці Національної Гвардії України, кінологи та експерти поліції. Правоохоронці прочісують територію, де хлопчик відпочивав з рідними.

До пошуків долучилися рятувальники і водолази, аби перевірити озеро.

Інформацію про хлопчика просять надавати на лінію 102 чи за телефоном +380 (98) 739 26 30.

Пошуки дитини / Фото Нацполіції:

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