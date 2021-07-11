У Кременчуці шукають 8-річного зниклого хлопчика
Джерело:Поліція Полтавщини
У Кременчуці ввечері 10 липня повідомили про зникнення 8-річного хлопчика. Дитина зникла поблизу озера колишніх "артскладів".
Матір хлопчика розповіла, що не може знайти сина Анатолія. Жінка з сином – жителі Кременчука.
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Хлопчика розшукують
До пошуків дитини залучили всі підрозділи поліції міста Кременчука, військовослужбовці Національної Гвардії України, кінологи та експерти поліції. Правоохоронці прочісують територію, де хлопчик відпочивав з рідними.
До пошуків долучилися рятувальники і водолази, аби перевірити озеро.Зверніть увагу! Інформацію про хлопчика просять надавати на лінію 102 чи за телефоном +380 (98) 739 26 30.
Пошуки дитини / Фото Нацполіції:
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