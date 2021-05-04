Кремінь назвав регіони, де було найбільше порушень мовного закону

З Херсонської області за квартал надійшло 8 звернень щодо порушення мовного закону, з Сумської – 6, з Житомирської – 2. Однак це не лідерські позиції.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь вважає, що така активність в регіонах свідчить також про сумлінність окремих громадян. Він розповів, що заявниками переважно є жителі обласних центрів.

До речі Російськомовний гімн Одеси не відповідає закону, – мовний омбудсмен Кремінь

Де найбільше заяв про порушення

Кремінь заявив, що за цим показником лідирує Київ. у столиці зафіксували 327 порушень. Однак він наголосив, що з сільської місцевості регіону не надійшло жодного звернення. Це підтверджує, що там люди розмовляють українською мовою.

Я періодично спілкуюся зі своїми рідними із Закарпаття, особливо цікаво знати, що відбувається на території Берегівського району, і можу сказати, що там проблем з дотриманням мовного законодавства немає,

– зауважив Кремінь.

Омбудсмен заявив, що українською мовою там послуговуються у сфері освіти, в органах місцевого самоврядування. Щоправда, Кремінь відзначив, що в особистісному спілкуванні люди самі визначають, якою мовою їм зручніше спілкуватись.

Уся сфера обслуговування в Україні з 16 січня 2021 перейшла на українську мову. До відвідувачів та клієнтів мають звертатися лише українською. Виняток – людина сама попросить говорити до неї іншою мовою.



Що робити, якщо вас відмовляються обслуговувати українською / Інфографіка 24 каналу