Кремінь пригрозив українським каналам санкціями, через порушення мовного закону

Мовний омбудсмен заявив про понад 80 звернень від громадян через порушення закону про мову українськими телеканалами. Основна частина звернень стосувалася діяльності телеканалів "Україна", "Інтер" та "1+1".

Скарги стосувалися 25 українських телеканалів. Про це Тарас Кремінь заявив за результатами перевірки дотримання телеканалами закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

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Офіс мовного омбудсмена перевірить 5 каналів

"1+1",

"Інтер",

ICTV,

МЕГА,

"Україна".

Численні матеріали, які підтверджують зухвале та систематичне порушення телевізійними каналами мовного закону, є підставою для розгляду цього питання на окремому засіданні РНБО та можливого застосування санкцій,

– попередив Кремінь.

Він додав, що телеканали мали 2 роки, аби підготуватися до нового закону.

Впродовж 16 липня – 16 вересня Офіс омбудсмена почав 30 перевірок у таких сферах:

інформація для загального ознайомлення,

обслуговування споживачів,

місцеве самоврядування,

освіта,

телебачення,

національна безпека та оборона.

Про результати пообіцяли повідомити додатково.

Раніше міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко казав, що телеканали не почали дублювати фільми та серіали українською мовою, бо влада не придумала для них механізм компенсації. Крім того, суперечності у законах фактично дозволили телеканалам самим вирішувати, чи дотримуватися нових правил. Для того, щоб врегулювати цю ситуацію міністерство розробило новий закон про медіа.



Норми мовного закону в Україні / Інфографіка 24 каналу