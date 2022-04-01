У Кремінній та Рубіжному утворять військові адміністрації
1 квітня 2022 , 01:22
Джерело:Офіс Президента
Президент Володимир Зеленський постановив створити ще 2 військові адміністрації. Вони з'являться на Луганщині.
Відповідний указ опублікували 31 березня. Він набув чинності з моменту його оприлюднення.
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На Луганщині утворять 2 військові адміністрації
Президент підписав указ про утворення військових адміністрацій у Сєвєродонецькому районі Луганській області. Їх створять у 2 містах:
- у Кремінній;
- у Рубіжному.
Провести заходи, пов'язані з утворенням військових адміністрацій, доручили Генштабу ЗСУ та Луганській ОВА.
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